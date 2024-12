Mats van den Bos tweede op 500 meter, Merijn Scheperkamp in de race voor NK-titel

Mats van den Bos (Haarlem) heeft, net als een dag eerder, de tweede tijd gereden bij de 500 meter op het Nederlands kampioenschap sprint. Jenning de Boo was de snelste en leidt ook in het algemeen klassement. Merijn Scheperkamp (Hilversum) noteerde de derde tijd en volgt De Boo in de ranking. Door een eerdere valpartij op de 1000 meter is Van den Bos negentiende in het klassement.