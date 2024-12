Supportersvereniging Ajax verbolgen na weren uitsupporters bij bekerwedstrijd tegen AZ

"Het besluit was al op dinsdagmiddag genomen, terwijl wij vrijdagmiddag met elkaar in overleg zouden gaan", vervolgt Nagtzaam. "Het werd ons slechts medegedeeld zonder overleg. De driehoek heeft deze beslissing genomen zonder volledige kennis. Onschuldige supporters worden nu de dupe van de misdragende individuen. We hebben ons jarenlang van onze beste kant laten zien, dat is zelfs bevestigd door bestuurders."

Brief richting burgemeester

Ajax, AFCA-supportersclub en de supportersvereniging schreven vrijdagmiddag direct een brief richting burgemeester Schouten waarin hun onvrede werd geuit. "Daar hebben we zaterdag reactie op gekregen, dat zij bij hun standpunt blijven en uitsupporters niet welkom zijn. Hoe willen ze de KNVB-campus naar Alkmaar halen, als ze niet eens een normale bekerwedstrijd mét uitsupporters kunnen organiseren?", vraagt Nagtzaam zich hardop af.

Volgens de directeur-bestuurder zijn voetbalsupporters vogelvrij verklaard. "Overal gebeuren incidenten, ook tijdens een winkelmiddag in Alkmaar. Op X heb ik een post van de politie Alkmaar als voorbeeld gebruikt hoe er met twee maten wordt gemeten. Het is te makkelijk en best wel raar om een incident in de binnenstad erbij te betrekken. Er is naar aanleiding daarvan nooit contact met ons geweest over hij we het hebben ervaren en hoe wij ernaar kijken."

