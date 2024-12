Wil je van je kerstpakket af? Rijd dan langs de drive-in van de Hoofddorpse voedselbank

Hans Eijkemans, de bedrijfsleider van de voedselbank die ook pakketten inzamelt voor Aalsmeer en Uithoorn, zegt dat de meeste mensen goed hebben nagedacht over de vraag of ze willen langskomen. "Het is niet zo dat ze hier de afdankertjes uit hun pakket komen dumpen. Een kerstpakket is voor veel mensen bonus, maar de mensen die bij ons komen kunnen het goed gebruiken."

Toch is het niet zo dat de medewerkers momenteel druk zijn met het samenstellen van pakketten voor klanten van de voedselbank, zegt Eijkemans. "We kijken hier altijd weken tot maanden vooruit, dus we zijn nu eigenlijk al meer met Pasen bezig." Daar voegt vrijwilliger Baron lachend aan toe: "Dit is voor ons al een soort kerst-afterparty."