Beeld van Flip Fluitketel op Amstelsluis verdwenen, waarschijnlijk oudejaarsstunt

Een tipgever laat aan AT5 weten dat het beeld er vorige week nog was. "Er stond een soort bord bij dat hij richting de noordelijke hoek verdwenen is", aldus de tipgever. Dat bordje staat er nu in ieder geval niet meer.

Oudejaarsvereniging De Geitefok uit Friesland haalt vaker soortgelijke zogenaamde 'stunten' uit waarbij er beelden uit steden worden weggehaald. Op 31 december om 21.00 uur wordt er dan met een kar met daarop de trofeeën door het dorp gereden. Op 1 januari wordt er om 00.30 uur een speech gegeven met de boodschap achter de stunt. Een paar jaar geleden hebben ze ook een beeld van André Hazes, dat toen op de Dam stond, gekidnapt.

Stunt

"We kunnen niets zeggen over wat we dit jaar waar hebben weggehaald. Dus ook niet of het over het beeld van André van Duin gaat", vertelt een voorzitter van de vereniging aan AT5. "Wel kan ik zeggen dat er achter wat we meenemen wel een boodschap zit."