Honderden kerstlichtjes te zien tijdens vaartocht in Uithoorn

Sprookjesachtig ziet het eruit. Vastgemaakt aan twee roeiboten en een vloot aan kajaks voeren de lichtjes over de Amstel van het boothuis van de roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter naar de Thamerkerk. Uitgedost in kerstkleding varen de leden van de lokale roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter een paar kilometer over de rivier. Dat doen ze dit jaar voor het eerst.

"Ik heb eigenlijk geen idee met hoeveel mensen we in totaal zijn, want er hebben zich op het laatste moment nog mensen aangemeld", vertelt een van de organisatoren, Ingeborg Veltman. "En daar ben ik heel blij mee omdat we dit echt spontaan hebben verzonnen."

Vuurwerk en gezang

De tocht ging in ieder geval niet onopgemerkt voorbij. Wandelaars die in het donker een rondje langs het water maken zien de vloot al zingend voorbijvaren. Er worden zelfs vuurpijlen afgestoken op het moment dat de boten passeren. "We zijn een hele creatieve vereniging, dus we zeiden dat het iets met een gekke muts en lampjes moest zijn, en nu is iedereen hier!"

Hoeveel mensen er precies langs de kant staan weten ze niet, maar daar gaat het de deelnemers ook niet om, zegt Ingeborg. "We hebben nu al lol eigenlijk, en daar gaat het om toch?"