Vorige week nog last van z'n hart, maar niemand neemt Willem de trekkertocht af

Van het één kwam het ander en gaandeweg leerde hij steeds meer mensen kennen. Dat was gisteren duidelijk te merken: vrijwel iedereen kent Willem bij naam en is op de hoogte van zijn gezondheidssituatie. "Hij is niet te stoppen hoor", zegt een bezoeker lachend. Anderen zijn vooral bezorgd. Een vrouw kijkt fronsend naar de verslaggever die naast Willem in het busje zit. "Kan je reanimeren?"

Hij is zichtbaar ontroerd door alle steun die hij kreeg en krijgt. "Als je ziet hoeveel kaarten, appjes, telefoontjes en fruitmanden je krijgt... 'Willem, we kunnen je nog niet missen'. Dat is hartverwarmend en daarom ben ik vandaag ook bezig, misschien wel tegen beter weten in."

Hectisch? Welnee

Ondanks dat hij om de haverklap telefoontjes kreeg en nodig is op de porto ("Willem! Kan ik deze auto's doorlaten of niet?!?") noemt hij zijn klus vandaag 'rustgevend'. "Dit vind ik gewoon heerlijk. Het lijkt hectisch, maar het geeft me een fijn en rustig gevoel om dit te doen voor de bewoners van de Beemster, waar ik er één van ben."

En nu? "Ik ga nu een paar weken echt rust nemen. Dat is wel belangrijk."