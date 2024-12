Van deze prominente Noord-Hollanders namen we in 2024 afscheid

17 januari: de in Amsterdam geboren Bennie Muller (85) was oud-voetballer. Muller was een van de vaste gezichten van het Ajax van de jaren 60 en was onderdeel van het team dat onder trainer Rinus Michels de wereldtop bestormde. Hij speelde tussen 1958 en 1970 in totaal 426 officiële wedstrijden in Ajax 1, veroverde vijf landstitels met de club en drie KNVB-bekers. Muller kwam 43 keer uit voor het Nederlands elftal.

25 februari: de Amsterdamse rapper Bigidagoe (26), artiestennaam van Denzel Joël Silos, was lid van de beruchte rapformatie Zone6 uit de wijk Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost. Hij kwam om het leven door een schietpartij in de hoofdstad.

7 maart: Peter Jelgersma (81) was een begrip in de radio- en tv-wereld: hij richtte onder andere FilmNet en Radio 10 op. Ook opende hij in Nederland de deur voor tv-kabel, commerciële radio en kabeltelevisie. Door zijn toedoen werd Amstelveen een van de eerste steden met kabeltelevisie. Tot aan zijn dood streed de Amsterdammer voor open netwerken.

7 maart: selfmade man Bert van der Leden (74) kwam oorspronkelijk uit Krommenie, maar schopte het ver in Amsterdam, waar hij miljonair werd met de kledingwinkels Haastje Repje. Hij werd een bekend gezicht door de koop van verschillende horecazaken, zoals Supperclub, Nomads, Envy, Nevy, Wolf Atelier en HappyHappyJoyJoy.

19 maart: de in Hilversum geboren Paul de Ley (80) architect geldt als een van de belangrijkste stadsvernieuwers van Amsterdam. Met zijn betaalbare, leefbare ontwerpen wist Paul de Ley de cityvorming in naoorlogs Amsterdam tegen te gaan. Hierbij werden woon- en werkfuncties in de stad gescheiden.

31 maart: kickbokslegende Rob Kaman (63) won negen wereldtitels in het kickboksen en thaiboksen. Kaman was in 1983 de eerste Europeaan die de wereldtitel behaalde in het kickboksen. Van de 112 officiële gevechten won Kaman er 97, waarvan 77 op knock-out. De in Amsterdam geboren sportman overleed in Griekenland op het eiland Skopelos.

6 april: Zaandammer Paul Meijer (59) stond bekend als dj Paul Everready, maar trad ook op onder de alias V-four Steve, en als deel van de duo's de DiscoTwins en de Discodikes. Vanaf eind jaren 70 speelde Meijer in punkbandjes zoals de Sox Pistels en GRRR. Hij was nauw betrokken bij feesten van Joost van Bellen en veel geziene dj in de Amsterdamse uitgaansscene.

17 april: tv-dokter en (huis)arts Peter Lens werd geboren in Hilversum. Vanaf eind jaren 80 behandelde hij op de Wallen van Amsterdam Amsterdammers die geen verblijfsvergunning hadden of onverzekerd waren. Ook presenteerde Lens samen met Ria Bremer het medische tv-programma Vinger aan de Pols. Hij schreef diverse boeken en bekleedde tal van bestuursfuncties.

