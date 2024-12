Ajax-fans niet welkom bij bekerwedstrijd tegen AZ na bestorming café eerder deze maand

Tijdens de wedstrijd van afgelopen 8 december, aan het einde van de eerste helft, werd café Het Spoortje tegenover door Ajax-fans aangevallen. Daarbij werden onder meer ruiten ingeslagen en raakten meerdere betrokkenen lichtgewond. Er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis, drie personen werden aangehouden.

Orde

Daarom heeft burgemeester Schouten nu besloten dat de uitfans niet welkom zijn in Alkmaar voor aankomende wedstrijd. Vanuit heel de provincie werden agenten tijdens het incident bij het café opgeroepen om de orde in de stad te bewaren. "Wij kunnen dus niet anders dan concluderen dat niet alleen de gang van zaken in het stadion bepalend is voor de inzet van politie", aldus Schouten.

Door mogelijke rellen vanuit Ajax-supporters in de stad nu te voorkomen, kunnen agenten op andere plekken worden ingezet.

Bezwaar

De burgemeester zou hebben laten weten dat Ajax 'met bezwaar' op haar besluit heeft gereageerd. "Het is spijtig dat slecht gedrag van een deel van de supporters leidt tot een dergelijk ingrijpende maatregel", aldus Schouten.

In haar besluit haalt zij ook de NAVO-top aan, die in juni volgend jaar in Den Haag wordt gehouden. Daarbij worden duizenden politieagenten ingezet om de beveiliging van de top te garanderen. Vanuit de politie werd gevraagd om de komende maanden zo min mogelijk evenementen te houden. "De politie moet haar middelen zorgvuldig plannen en afstemmen", aldus de burgemeester.