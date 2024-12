Eindelijk naar huis: merendeel gestrande passagiers KLM-toestel op Schiphol geland

De Boeing 737 is na de landing met lage snelheid van de baan het gras ingereden. Op foto's in Noorse media is te zien dat het toestel omringd was door hulpdiensten. Passagiers werden per bus vervoerd naar het vliegveld van Oslo en in een hotel ondergebracht.

Vreemd geluid onderzocht

Het ging om vlucht KL1204 die aan het eind van de middag vertrok uit Oslo. Het toestel, een Boeing 737, had om 18.55 uur moeten landen op Schiphol. Op verschillende luchtvaartsites was te zien dat de vlucht was uitgeweken naar Torp, op de site van Schiphol stond de vlucht als ‘geannuleerd.’

Wat het vreemde geluid veroorzaakte, wordt onderzocht. "Het technische team van KLM arriveert vanochtend in Sandefjord om conform de procedure samen met de lokale autoriteiten en de luchthaven onderzoek te doen naar de toedracht van het incident en zodra mogelijk het toestel weg te halen", aldus de zegsvrouw.