KLM-vlucht naar Amsterdam maakt noodlanding na klapband, passagiers veilig

Alle 176 passagiers en zes crewleden zijn in orde en worden ter plaatse opgevangen, meldt de luchtvaartmaatschappij. De Boeing 737 is na de landing met lage snelheid van de baan het gras ingereden. Op foto's in Noorse media is te zien dat het toestel omringd is door hulpdiensten.

Wat het harde geluid veroorzaakte wordt onderzocht. Volgens het Algemeen Dagblad ging het om een klapband.

Op beelden op sociale media is te zien dat het toestel in een grasveld tot stilstand is gekomen.

Het ging om vlucht KL1204 die aan het eind van de middag vertrok uit Oslo. Het toestel, een Boeing 737, had om 18.55 uur moeten landen op Schiphol. Op verschillende luchtvaartsites was te zien dat vlucht KL1204 was uitgeweken naar Torp, op de site van Schiphol staat de vlucht als ‘geannuleerd.’

De vlucht naar Amsterdam duurt normaal twee uur. De Noorse politie laat volgens het AD weten dat de Nationale Raad voor Ongevallen een onderzoek is gestart. Van de luchthaven van Sandefjord vertrekken zaterdag geen vluchten meer. Er wordt gekeken hoe het vliegtuig weer op de baan gezet kan worden.