KLM-vlucht naar Amsterdam maakt noodlanding na 'hard geluid' bij opstijgen

Alle 176 passagiers en zes crewleden zijn in orde en worden ter plaatse opgevangen, meldt de luchtvaartmaatschappij. De Boeing 737 is na de landing met lage snelheid van de baan het gras ingereden. Op foto's in Noorse media is te zien dat het toestel omringd is door hulpdiensten.

Wat het harde geluid veroorzaakte wordt onderzocht. Volgens het Algemeen Dagblad ging het om een klapband.

Op beelden op sociale media is te zien dat het toestel in een grasveld tot stilstand is gekomen.