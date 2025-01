Waarom Hilversum de 'foutste' plaats van Nederland was tijdens WOII

Middenin de chique villawijk Trompenberg in Hilversum staat een bronzen beeldje van twee kinderen. Ze houden elkaar stevig vast. De kleinste, een meisje, heeft een knuffel in haar hand.

Dit is het Rudelsheimmonument. Het staat voor alle kinderen en medewerkers van het Joodse weeshuis tegenover het beeldje die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. In het weeshuis werden kinderen met een verstandelijke beperking opgevangen.

Het is één van de vele dramatische gebeurtenissen uit de Hilversumse geschiedenis tijdens de oorlog. Een groot deel daarvan speelde zich af in Trompenberg. Het is een wijk met een rijke historie, vooral omdat juist hier de belangrijkste Duitse opperbevelhebbers zich vestigden.

Laatste aflevering

In de laatste aflevering van de NH-podcast Hilversum, het dorp van toen, hoor je waarom die opperbevelhebbers juist hier zaten. Daarnaast hoor je meer over het Rudelsheimmonument en een belangrijke Duitse bunker die in de wijk verborgen ligt.

Ten slotte hoor je nog het verhaal van Gerard Klein, de voorzitter van de Joodse gemeente. Hij vertelt waarom de oorlog hem nog dagelijks achtervolgt.

De podcast is te beluisteren op nhnieuws.nl/podcasts, Apple Podcasts en via onderstaande link op Spotify: