Tassen vol vuurwerk ondanks afsteekverbod: "Voor de zekerheid een veiligheidsbril erbij"

De ene na de andere tas gaat over de toonbank in de vuurwerkwinkel van Pim Santhuizen, waar jong en oud zich verzamelt. Veel klanten hebben hun bestelling al online geplaatst, terwijl anderen hun keuze nog moeten maken tussen al het vuurwerk in.

Pim begon ooit in de winkel van zijn schoonouders, waar de liefde voor het vak ontstond. Later begon hij zijn eigen zaak en inmiddels werkt hij al ruim 45 jaar in de vuurwerkbranche. Het hele jaar door runt hij een feestwinkel aan de Middenweg, maar in de laatste dagen van december verkoopt hij bijna alleen nog maar vuurwerk.

Grote en kleine kopers

De bestellingen variëren van kleine aankopen, zoals enkele euro’s, tot aan uitgaven van wel 300 euro. Volgens een medewerker van de winkel zijn grote bedragen geen uitzondering. "Vorig jaar hadden we een klant die voor maar liefst 1.000 euro aan vuurwerk kocht", vertelt zij. "Maar dat was echt een vuurwerkfanaat die hier het hele jaar door voor spaart."

Ondanks het afsteekverbod laten de Amsterdammers die wij spreken zich niet afschrikken. "Het maakt mij niets uit", zegt een kind, terwijl hij samen met zijn vader vuurwerk koopt. Volgens eigenaar Pim was het voorgaande jaren wel minder druk, maar merkt hij dit jaar niks meer van het verbod.

Vuurwerk(shows)

Een moeder koopt sterretjes voor haar kind, zodat zij samen toch nog wat kleins kunnen afsteken. Terwijl een andere man knalerwten koopt om zijn hond een beetje te laten wennen aan vuurwerk, wel met wat vraagtekens bij het personeel of dat ook echt werkt. Heel duur was die aankoop trouwens niet, namelijk 'een hele euro'.

Voor de Amsterdammer die niet wil afsteken, maar wel wil genieten van vuurwerk zijn er professionele vuurwerkshows op verschillende locaties in de stad, zoals het Museumplein, de Sloterplas, IJburg, het Nelson Mandelapark en in Weesp.