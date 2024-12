Bijzonder in 2024: historische dubbel voor mannen én vrouwen ZV De Zaan

Na die dubbele bekerwinst kan de focus voor beide teams vol op het winnen van de landstitel. Die hebben de vrouwen in 2023 voor het eerst gegrepen, maar bij de mannen is het steeds nét niet. In 2021 gaat de beslissingswedstrijd tegen Donk verloren met tranen van Thomas Lucas tot gevolg. Twee jaar later is angstgegner Donk weer spelbreker in een beslissingswedstrijd.

Driemaal blijkt echter scheepsrecht voor de mannen. In de finale wordt de club uit Gouda met 15-4 gedeclasseerd. "Ongekend dat we zo mogen winnen", stelt Pascal Jansen, waterpoloër van De Zaan. "We zijn een heel hecht team met veel mensen, die betrokken zijn. Het is ook voor hen een mooie prestatie."

Tekst gaat verder onder de video.