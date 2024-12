Voorbereidingen jaarlijks vreugdevuur Floradorp in volle gang: "Lekker timmeren, lekker bouwen"

De hutten worden door kinderen gebouwd en dat gaat de een wat makkelijker af dan de andere. "Onze hut gaat nu nog niet heel erg goed, maar we gaan er wat van maken, in ieder geval", vertelt een van de jongeren aan AT5.

Ondanks dat het huttenbouwen gericht is op kinderen, zijn er ook mensen buiten de leeftijdscategorie te vinden. "Wij mannen blijven altijd kinderen toch? Grote kinderen", lacht een man met spijkers en een hamer in zijn hand. De ander is een helpend handje voor hun kinderen. "Vroeger hielpen onze ouders ook, nu is het een nieuwe generatie die we helpen."

'In de fik'

Aankomende maandag zal om 12.00 uur worden besloten of het weer en de windrichting het toelaten om het vuur te ontsteken. Bij goede vooruitzichten mag de stapel 8 meter hoog worden, bij minder weer 5 meter. Wanneer het te hard waait, mag het vuur niet worden ontstoken.

Daar gaan de fanatieke bouwers vandaag niet van uit, zij hopen hun werk op nieuwjaarsnacht om klokslag 00.00 uur in de fik te steken. "Het ziet er goed uit, nu alleen de weersverwachting afwachten. Vorig jaar hadden we honderd procent regen, daar zit ik niet mee, als die wind maar gunstig is", aldus Van Bronswijk.