Persoonlijk record én ritzege voor Merel Conijn bij 3000 meter op NK allround

Bij de vorige editie van het NK allround was Conijn de snelste op de 5000 meter. In het algemeen klassement staat de Edamse nu derde achter Antoinette Rijpma-de Jong en Beune. Conijn was verbaasd dat ze in Heerenveen twee seconden sneller was dan Beune en de rest. "Het plan was wel om dit seizoen een pr te rijden. Ik was wel verrast dat er zoveel boven de vier minuten reden."

