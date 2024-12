Johnny en zijn leguaan Jack: dít zijn de bijzondere inwoners van Robberse Eiland

Wie de 37-jarige Johnny uit Loosdrecht kent, kent ook zijn leguaan Jack. Met trots presenteert de bewoner van Robberse Eiland zijn huisdier aan iedere voorbijganger. Nogal wat mensen schrikken wel eens van het grote reptiel, maar dat is volgens Johnny nergens voor nodig: 'Hij doet je niks hoor, je mag hem gewoon aaien!'

Johnny heeft een verstandelijke beperking en woont samen met 21 anderen op Robberse Eiland. Ze worden begeleid door zorginstantie Abrona, die ze maatschappelijke ondersteuning biedt en voor activiteiten en werk zorgt.

In bovenstaande video vertelt hij hoe hij het vindt om op het eiland te wonen en wie zijn grote liefde is. Ook laat hij hierin zijn leguaan Jack zien. Eerder gingen we langs Tristan en zijn mierenparadijs en Marije de rockster.