Híerom is het Hilversumse raadhuis wereldberoemd: luister aflevering 5 van nieuwe NH-podcast

Middenin een villawijk in Hilversum staat een groot, geel en imposant gebouw. Het is het raadhuis, ontworpen door Willem Marinus Dudok. Van over de hele wereld komen mensen naar Hilversum dit unieke bouwwerk te bekijken.

Wat maakt het raadhuis zo bijzonder? Wat vinden de Hilversummers zelf van dit gebouw? En wie was Dudok? Je hoort het in de NH-podcast 'Hilversum, het dorp van toen'. Daarin hoor je ook waarom het gele toren tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna helemaal bruin geschilderd was.

De podcast is te beluisteren op nhnieuws.nl/podcasts, Apple Podcasts en via onderstaande link op Spotify: