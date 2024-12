'Jantje van Amsterdam' bekend van serie Foute Vrienden overleden

Jantje kampte al jaren met medische problemen, waaronder kanker. De Amsterdammer wist al enige tijd dat hij zou overlijden. Jan Erents is volgens bekenden 'in alle rust' overleden.

"Voor z'n familie, Rooie Jos, Verbrande Herman, Dennis (die hem als z'n vader beschouwd) en mij is het moeilijk te begrijpen dat hij er straks niet meer is. Hij is al bijna 30 jaar gefilmd. Heel belangrijk dus om Jantje in deze laatste fase het respect te geven dat hij verdient", schrijft de regisseur van de serie Roy Dames online.

Jantje van Amsterdam

Sinds 1994 legt de documentairemaker Dames de vier gabbers vast, die 'gepokt en gemazeld' waren in het criminele circuit van Amsterdam-Oost. In 2021 werd er een vervolgserie gemaakt: '25 jaar Foute Vrienden'.

In 1994 verscheen de film 'Ik Ben Jantje', later verscheen 'Vrienden Voor Het Leven' (2000) en daarna de documentaire 'Foute Vrienden' (2010). Ondanks het geldgebrek, bleef Dames de 'penozegabbers' volgen en in 2018 verzamelde hij via een crowdfundactie genoeg geld in voor de vervolgserie.