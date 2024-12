Drie zwaargewonden na ernstig ongeluk op A9 bij Lijnden, bestuurder mogelijk onder invloed

Alledrie de inzittenden zijn zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook is er een bloedtest bij de bestuurder afgenomen omdat hij ervan wordt verdacht onder invloed te hebben gereden, meldt een woordvoerder van de politie.

De bestuurder van de andere auto is ook naar het ziekenhuis gebracht, maar kon na behandeling naar huis. De weg was tijdelijk afgesloten voor hulpverlening en onderzoek, maar is inmiddels weer vrijgegeven. De politie is nog bezig met de afronding van het onderzoek.