Start vuurwerkverkoop zorgt voor lange rijen in Beverwijk: 'Bang dat we misgrijpen'

“Het was een gecontroleerde chaos”, vertelt een medewerker van de vuurwerkhandel. Vooral de eigen vuurwerklijn van de handelaar bleek enorm populair. Binnen een mum van tijd vlogen vuurwerkpakketten met namen als de ‘Wijkse Waaier’ en ‘Heemskerk’s Hoogtepunt’ over de toonbank.

Duizenden euro's aan vuurwerk

Onder de nachtelijke klanten bevonden zich Marlon en Willem, die speciaal vanuit Amsterdam naar Beverwijk waren afgereisd. Zij hadden hun vuurwerk al in de voorverkoop besteld en kwamen het nu ophalen. “Ik denk dat we dit jaar voor zo'n 400 à 500 euro gaan besteden aan vuurwerk", vertelt Marlon. Op de vraag of ze alvast iets gaan afsteken, blijft Marlon resoluut: “We bewaren alles mooi tot de jaarwisseling, dan steken we het pas af."

Ook Sietse uit Heemskerk was met zijn jongere broertje en moeder naar Beverwijk gekomen. "We zijn hier speciaal naartoe gegaan voor de aanbiedingen van vannacht", legt hij uit. “Maar ook omdat we bang zijn dat we morgen misgrijpen."

Volgens medewerkers van de vuurwerkhandel waren sommige klanten niet zuinig met hun aankopen. Het hoogste bedrag dat vannacht werd uitgegeven, liep in de duizenden euro’s. “Maar dat moeten we als de rust is wedergekeerd nog even goed uitzoeken", zegt een medewerker.

Verboden af te steken

De vuurwerkverkoop in Nederland is jaarlijks beperkt tot de drie dagen voorafgaand aan oudejaarsavond, tenzij een van deze dagen op een zondag valt. Dit jaar zorgde die uitzondering ervoor dat de verkoop al van start ging op zaterdag 28 december.

Kopers van vuurwerk moeten nog enkele dagen geduld hebben voordat ze hun aankopen mogen afsteken. Dat is uitsluitend toegestaan op 31 december vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur op 1 januari. Bovendien geldt in enkele Noord-Hollandse gemeenten, waaronder Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Bloemendaal en Heemstede, een vuurwerkverbod.