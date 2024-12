Marije de rockster: dit zijn de bijzondere inwoners van Robberse Eiland

Marijes lievelingsplek in haar studio is de wipstoel naast de tv. Dan kan ze de hele dag videoclips van BTS kijken, iets wat ze het liefste doet. Wanneer we bij de 47-jarige inwoner van Robberse Eiland op de koffie gaan denkt ze er dan ook niet over om van haar stoel af te gaan.

Ze zijn onafscheidelijk, behalve als we aan haar vragen om te laten zien waar ze haar scheetkussens verstopt heeft. Die koopt ze ieder jaar opnieuw wanneer ze op vakantie gaat, waardoor ze inmiddels een hele scheetkussen-verzameling heeft. "Om de begeleiders mee in de maling te nemen", zegt ze met een grote grijns. Ze vindt het het grappigste wat er is.

Marije heeft zware autisme en kan daarom niet goed voor zichzelf zorgen. We gingen bij haar langs om te vragen hoe het voor haar is om op Robberse Eiland te wonen en hoe ze met haar autisme omgaat. Ook vertelde ze dat ze in een rockband zit en liet een stukje van haar zangkunsten aan ons horen. Het is allemaal te zien in bovenstaande video.

Marije is één van de 22 bewoners van het eiland. Ze worden begeleid door zorginstantie Abrona, die ze maatschappelijke ondersteuning biedt en voor activiteiten en werk zorgt. Voor deze serie spreken we naast Marije ook mierenverzamelaar Tristan en Johnny met zijn leguaan.