Hemelpost wordt 'bezorgd': alle 13 brieven van Ria vinden hun weg naar boven

Op een stille, winterse avond heerst ondanks het voorbijrazende verkeer een half uur lang serene rust in De Weere. Op de valreep doet Ria Bruinsma-Beers nog snel een brief in de brievenbus, die een vaste plek heeft bij de kerk van De Weere. Zoals er ook één in Zwaag staat. "Het is mijn dertiende van dit jaar", zegt de Abbekerkse. Alle dertien zijn ze bestemd voor haar man Jan, van wie ze vorig jaar zo plotseling afscheid moest nemen. "Hij is volgende week jarig."

Ria is een trouwe schrijfster. "Het geeft rust. Ik wil hem toch mee laten delen in wat wij hier meemaken. En het is heerlijk om van je af te schrijven", vertelde ze eerder al tegen NH. "Het komt vaak zomaar in mij op. Dan ga ik er even voor zitten en vloeien de woorden zo uit de pen. Soms schrijf ik dingen die spelen in de familie. 'Je had erbij moeten zijn, mop!', schrijf ik dan. Maar ik meld ook sterfgevallen, zoals nu - van onze oud-buurman. 'Kunnen jullie gezellig samen biljarten', heb ik nu geschreven."

'Nog heel wat te lezen'

Het is het eerste jaar dat de hemelbrievenbussen operationeel zijn. Monique opent in bijzijn van een groepje nabestaanden de brievenbus en haalt de eerste oogst tevoorschijn. Het is een flinke stapel. "Zeker 50 of 60", vermoedt ze. Met een knipoog: "Ze hebben boven nog heel wat te lezen." Dan, op serieuzere toon: "Het gaat niet om de aantallen. We weten natuurlijk niet wat er daarboven wacht. Maar we zijn in de overtuiging dat er lijntjes van hier naar boven zijn en andersom. Dat voel je soms gewoon."

Tekst gaat verder na de foto