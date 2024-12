Groot moment voor Zaanse orgelbouwers: nieuw kerkorgel onthuld in Duitsland 

Een bijzonder moment voor de orgelbouwers van Flentrop uit Zaandam. Na vele jaren werk is het kerkorgel wat ze maakten voor een kerk in Osnabrück klaar voor de onthulling. In een viering met ongeveer 300 mensen, werd het orgel officieel ingewijd. "Het is echt de moeite waard als je 'm zo ziet", zegt de chef houtwerkplaats Wiete van der Putten enthousiast.