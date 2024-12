Overvallers telefoonwinkel Beverwijk laten complete ravage achter

De eerste meldingen van de overval kwamen rond 17.19 uur binnen. De twee zouden op een scooter zijn gevlucht, die volgens een politiewoordvoerder is gestolen.

In de winkel is te zien dat het duo heeft huisgehouden, zo zijn diverse vitrines middenin de winkel en vitrinekasten tegen de muren aan ingeslagen en ligt de vloer bezaaid met glas. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn en of er iets is buitgemaakt. De directe omgeving van de winkel is afgezet met linten.

Tekst gaat door na de foto.