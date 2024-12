Ondernemers en buurtbewoners balen van afvalbergen op de Amsterdamse Zeedijk: "Het is een zooitje"

"Ik heb het nog nooit zo rommelig gezien hier. Meestal staan er containers en worden vuilniszakken snel opgeruimd. Maar vandaag is het een zooitje.", aldus een van hen. "Kijk hoe het eruit ziet. Ik ben echt kwaad."

"Wij komen uit Turkije en daar zijn de straten veel schoner", aldus een toerist. "Voor de passant is het uiterst vervelend, want je kan bijna niet op het trottoir lopen", aldus een andere voorbijganger. Een ander relativeert: "Het is nog geen Napels, hè. Het is nog een Italië, het is nog te overzien."

Hoewel verschillende mensen een melding hebben gedaan van de troep, heeft dat er niet voor gezorgd dat het afval werd opgeruimd. Volgens de gemeente is de vuilophaaldienst wel degelijk langs geweest en is het afval daarna op straat gezet. Iets wat de ondernemers in de straat bestrijden.

De gemeente laat weten dat er vanavond een extra ronde wordt gemaakt om te zorgen dat het op de Zeedijk weer netjes is.