Navo-top of -flop voor regio Schiphol?

In dezelfde periode als de top krijgt ook de Buitenveldertbaan een grote onderhoudsbeurt. Dat is tijdens een storm een van belangrijkste start- en landingsbanen van Schiphol.

Eerder maakte Schiphol bekend dat het aantal vluchten niet zou worden verminderd tijdens het onderhoud, maar dat blijkt nu toch - na uitgebreid onderzoek - wel te moeten gebeuren.



Op de dagen rond de Navo-top kunnen slechts één landingsbaan en één startbaan worden ingezet, in plaats van zes.

Het luchtruim boven Den Haag zal tijdens de top afgesloten worden. De Polderbaan zal worden gebruikt om de vliegtuigen te parkeren, zoals bij een eerdere top in Den Haag in 2014.

Minder inkomsten

Directeur Casper Jansen van taxibedrijf Van Dommelen uit Amstelveen dankt 80 procent van zijn omzet aan Schiphol. Omdat in de zomermaanden het meest wordt verdiend, verwacht hij dat het bedrijf het enorm gaat voelen in de cijfers.

"Van mei tot en met augustus moeten wij het verdienen. Als er daadwerkelijk 25 procent minder vluchten op Schiphol landen op deze dagen, dan is de impact op onze totale omzet op jaarbasis 0,16 procent. Dat is fors in een sector waarbij de normale winstpercentages op jaarbasis tussen de 2 en -2 liggen. Als dit scenario de realiteit wordt, dan heeft dit op ons een grote negatieve impact", zegt de ondernemer. "Fijn kerstcadeautje dit."

Econoom Rogier Lieshout gelooft dat de Navo-top wel degelijk gevolgen zal hebben voor de lokale economie. "Het zal op die dagen inderdaad effect hebben", zegt hij. "Door de vermindering van het aantal vluchten zullen vermoedelijk minder toeristen naar ons land komen. Maar het gaat natuurlijk maar om een paar dagen, dus uiteindelijk zal het effect meevallen."



"Die toeristen zullen dan waarschijnlijk op een ander moment komen. Luchtvaartmaatschappijen zullen proberen om de geschrapte vluchten op andere momenten in te halen", zegt hij. "Daarnaast zul je zien dat er op andere plekken juist wel extra omzet is. De delegatieleden moeten ook ergens eten en slapen en gebruik maken van taxi 's. Die delegaties zullen in de betere hotels zitten en voor een deel ook in Amsterdam."

Impact

Hoe groot de impact is op luchtvaartmaatschappijen is nog onduidelijk. De luchtvaartmaatschappijen zijn betrokken bij het proces, vertelt slotcoördinator Hugo Thomassen van Airport Coordination Netherlands (ACNL).



"De twintig maatschappijen die het meest vliegen op Schiphol zullen samen de puzzel gaan leggen, waaronder bijvoorbeeld KLM, Transavia, Delta, maar ook RyanAir, EasyJet en Vueling. Eind februari is die puzzel definitief. Maatschappijen die maar een enkele keer op Schiphol vliegen, zoals Singapore Airlines, kunnen dat gewoon blijven doen."



De vluchten die zijn geschrapt, kunnen worden verplaatst naar een ander moment in het zomerseizoen. Toch denkt Thomassen dat het grote gevolgen heeft voor de maatschappijen. "Het inhalen van die vluchten heeft namelijk niet altijd zin, er moet wel markt voor zijn. Ik denk dat het grote gevolgen heeft voor luchtvaartmaatschappijen zoals KLM. Er zal zeker schade zijn, maar hoe groot weet ik niet."



Dat onderschrijft ook luchtvaarteconoom Dennis Prak: "Vooral luchtvaartmaatschappijen die Schiphol als basis hebben zullen hier veel last van hebben. De vraag is in hoeverre de vraag verplaatsbaar is", meent hij. "Daarnaast moeten er vliegtuigen beschikbaar zijn om die extra vluchten uit te kunnen voeren."



Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen kunnen vliegtuigen volgens hem makkelijker op andere bestemmingen inzetten. "Vooral de maatschappijen die voornamelijk op vakantiebestemmingen vliegen, die zijn wat flexibeler.''

Minder hinder

Omwonenden zijn blij met de beslissing van de slotcoördinator om het aantal vluchten toch te verminderen. Zij waren bang dat de hinder zou worden verplaatst doordat andere banen meer zouden worden gebruikt.

"Het is geen verrassing dat het rondom de Navo-top gaat knellen. Het is de enige juiste beslissing van de slotcoördinator om slots in te nemen", reageert voorzitter van bewonersplatform PUSH Mirella Visser.

"Dat zou bij ieder baanonderhoud moeten gebeuren. Dan voorkom je hinderverschuiving en bescherm je de omgeving", vindt ze.