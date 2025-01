Een ander mens door je menstruatie: dit duo maakte er een documentaire over

De 20-jarige Mette Woolthuis had zelf last van haar menstruatie, en ging op onderzoek uit. Ze las over PMDD, een stoornis die enorme invloed kan hebben op je leven: depressieve gedachten, stemmingswisselingen en vermoeidheid. Het is de realiteit voor één op de twintig vrouwen.

Ook Mette kreeg deze diagnose. Ze sprak er in moeilijke periodes vaak over met studiegenoot en vriendin Nikita. "Al heb ik een mildere vorm, toch wisten Nikita en ik dat hier een verhaal lag waarover gesproken moet worden."

Karin en Mariska, twee vrouwen met PMDD die centraal staan in de documentaire, proberen een leven te creëren rondom de stoornis. "We hebben ze een tijdje gevolgd. We zagen ze in hun goede dagen, maar langzaamaan werden die dagen slechter. Toen we bij de sombere fase aankwamen en we zagen Karin zitten, dachten we echt dat er een ander persoon voor ons zat. Dat maakte een diepe indruk", vertelt het duo.

Belangrijk

Het is volgens de twee belangrijk om deze film te kijken, ook voor mannen. "Deze pijn gaat ver, en de gevolgen ook. Van mislukte huwelijken tot burn-outs. Deze vrouwen stellen zich niet aan, maar worden vaak niet begrepen."

De documentaire is op 4 januari vanaf 17.10 uur ieder uur te bekijken via NH, of hieronder: