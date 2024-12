Diederik Boomsma werd dit jaar Kamerlid, maar voor hoelang nog?: "Keep calm and carry on"

Maar of voor Boomsma een gevolg van de democratie kan zijn dat er Amsterdammers zijn die zeggen: kan ik hier nog wel wonen? Moet ik niet terug naar het land van herkomst, of waar mijn moeder of oma geboren is? "Wat mij betreft niet. Dat is absoluut verschrikkelijk. We moeten het ook bestrijden dat mensen zulke gevoelens krijgen. We moeten ze ook geruststellen: het is helemaal niet aan de orde."



Inmiddels is het kabinet al wat crisissen verder, maar zit het er nog steeds. De NSC staat op een historisch dieptepunt in de peilingen en zou - als er nu verkiezingen zijn - maximaal drie zetels halen, waar de partij er nu nog 20 heeft. Boomsma: "Het motto is: keep calm and carry on. Je vraagt je wel af - ik hoop dat we nog lang kunnen blijven zitten om een aantal van die idealen te verwezenlijken - gaat dit wel goed?"

In Amsterdam maakte Boomsma zich veelvuldig druk om de architectuur in de stad en nu zit juist hij niet op het Binnenhof, maar in het oude kantoor van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Dit wel is bijzonder monsterlijk, brutalistisch, een levensenergie opzuigend gebouw. We moeten het er nu maar even mee doen", zegt de oud CDA'er

De Tweede Kamer is nog twee weken met kerstreces. Daarna begint het politieke jaar 2025.