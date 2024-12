Unieke spelletjes van 'kleine kermisattractie' Simon Paap ontdekt in Zandvoort

Wie was Simon Paap?

Simon Jane Paap, zoals zijn volledige naam klinkt, groeide op in een arme Zandvoortse vissersfamilie. Omdat hij zo klein was, wilde zijn vader hem op kermissen laten optreden. Dat zou vast wat geld kunnen opleveren.

En dat bleek zo te zijn. Simon trad op als Napoleon of als kaartspelende hond. En dat vonden de mensen mooi. Hij mocht later zelfs optreden in België en in Engeland. Daar maakte hij ook kennis met de koninklijke familie.

Toen hij 39 jaar was, kwam hij op tragische wijze om het leven. Op de kermis van het Belgische Dendermonde liep nog een dwerg rond en die werd jaloers. Hij liet het publiek Simon jonassen en de Zandvoorter viel daarbij heel hard op de grond. Hij raakte gewond en overleed niet veel later aan een longontsteking.

Hij werd begraven in de Hervormde Kerk in Zandvoort. Zijn restanten zijn later gestolen, net als zijn grafsteen. Op een veiling in Den Haag ddook het skelet van Simon later weer op. Het werd gekocht door een anoniem persoon. Sindsdien is er nooit meer iets van het Zandvoortertje vernomen.