De strijd tegen de elementen: "Egmond Halve Marathon is daardoor echt uniek "

"Daar staan we om bekend", aldus adjunct-directeur van Le Champion (organisator van sportevenementen) René Wit. "Vooral het onvoorspelbare weer in januari. Bij hardlopen over het strand heb je te maken met hoog- of laagwater. Dat heeft invloed op de begaanbaarheid van het strand en dat is iets wat in die maand vaak speelt. Maar we hebben ook edities gehad waarin het hard sneeuwde. Het verhaal van de strijd tegen de elementen komt in Egmond wel het meest samen."

Veel hardlopers zien Egmond als de zwaarste halve marathon die er is. Dat komt volgens Wit vooral door wind, eb en vloed en de zwaarte van het strand. "Op hard strand is het makkelijker lopen dan op zacht strand."

'Doortocht over de Noordpool'

Zo staat de editie van 1985 in het geheugen van iedere deelnemer en toeschouwer gegrift. Op de dag van de halve marathon was het -10 graden en werd Egmond bedekt onder een dikke deken van sneeuw. Het parcours was daardoor nauwelijks herkenbaar. In de pers werd het evenement met een doortocht over de Noordpool vergeleken.

