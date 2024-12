Wie helpt Lisa, ze zoekt de man die haar hart raakte op eerste kerstdag

Het is kwart over twaalf op eerste kerstdag. De boodschappen zitten in de tas en Lisa staat op het punt de DekaMarkt in Monnickendam uit te lopen. De meneer – Lisa schat hem rond de zeventig jaar – staat even in de weg en verontschuldigt zich.

In het korte gesprekje dat volgt, heeft de man tranen in zijn ogen. Hij vertelt dat hij achterkleinkinderen heeft en een drukke dochter. Eigenlijk wacht hij erop om dood te gaan, 'want ik zit iedereen in de weg'. De aandacht die Lisa hem geeft, al is het maar twee of drie minuten, doet hem goed.

"Aan het eind van het gesprek zei hij: 'jij hebt m'n kerst goedgemaakt'", zegt Lisa, nog steeds wat verwonderd. "Dat iemand zich zo nutteloos voelt in de maatschappij, dat is gewoon zielig."

Lisa kletst met iedereen

Dat Lisa met de man in gesprek kwam, is geen toeval: ze is niet op haar mondje gevallen en kletst met iedereen. "Ik kan ook tegen een boom praten", lacht de Monnickendamse.

Ze werkt in het pannenkoekenhuis Bij Ootje in Volendam, waar veel aandacht wordt geschonken aan eenzaamheid. "We hadden eerst een date-avond, daar hebben we nu een ontmoetingsavond van gemaakt." Op die avonden ontmoeten mensen elkaar vrijblijvend in een ongedwongen, huiselijke sfeer.

Lisa hoopt in contact te komen met de meneer om hem opnieuw te spreken. "Al maak je de tijd om even een kopje koffie te doen met hem, één keer in de week of één keer in de maand, dat is in ieder geval iets."