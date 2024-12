Alkmaar wil het nieuwe KNVB-complex binnenhalen

"Het is een serieuze poging die wij doen", vertelt Christiaan Peetoom vanaf de plek waar het nieuwe campus van de KNVB moet komen als het aan de gemeente Alkmaar ligt. In Alkmaar-West langs de N9 is 25 hectare beschikbaar. "De KNVB gaat vijf gemeenten selecteren en als wij daarbij zitten, dan gaan we met elkaar in gesprek."

De voetbalbond zoekt een locatie om de 'campus van de toekomst' te bouwen. "Om onze nationale en internationale ambities te bereiken is groei en ruimte noodzakelijk", geeft de KNVB aan op haar site. Op dit moment zit alles in Zeist, maar daar lukte het niet om het met de gemeente eens te worden over de benodigde uitbreiding.

Peetoom: "Als straks al die wereldtoppers naar ons komen, dan komen er nog meer mensen naar onze stad. Daarnaast geeft dit ook voordelen aan werkgelegenheid en samenwerkingen met bijvoorbeeld de Noordwest Ziekenhuisgroep."

Naast Alkmaar lijken ook Almere en Rotterdam serieuze kandidaten. In januari maakt de KNVB bekend met welke vijf gemeenten ze in gesprek gaan.