Het 2025 van: havenmeester Milembe Mateyo en de terugkeer van Sail

De aanstaande terugkeer van het evenement doet veel met havenmeester Milembe Mateyo. Ze kan niet wachten tot Sail gaat beginnen. "Het aftellen gaat met heel veel plezier", vertelt ze. "Dat we hier straks die fantastische parade van 25 tallships mogen verwelkomen en voor alle Amsterdammers te zien zullen zijn."

Terugkeer na tien jaar

Dat is even geleden, want normaal gesproken keert het evenement iedere vijf jaar terug naar de stad. De laatste editie vond plaats in 2015, want vijf jaar later ging het niet door vanwege de coronapandemie. Hoewel Mateyo al eerder in andere functies bij het evenement betrokken was, zal ze nu voor het eerst als havenmeester Sail beleven. "Het is alert genieten, dus ik zal alert zijn mocht er toch iets mis zijn dat we kunnen ingrijpen, maar ik ga vooral ontzettend genieten."

Logistieke operatie

Sail betekent grote drukte in de Amsterdamse wateren. Er komen ontelbaar veel schepen en bootjes naar de IJhaven en ook duizenden mensen op de kades die naar de tallships gaan kijken. "Een havenmeester is uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid", legt Mateyo uit. "We zorgen dat de schepen niet tegen elkaar aanvaren, we zorgen dat de binnenvaart veilig door de bootjesmassa heen kan varen en we zorgen ook dat de haven aan de westkant van Amsterdam openblijft, alleen tijdens de Sail-in zal die gestremd zijn."

Connectie met zee

De aankomende Sail heeft hetzelfde thema als bij de afgeblazen editie van 2020. Het thema is "United by Waves" en de verwachting is dat er, net als in 2015, meer dan twee miljoen bezoekers op af zullen komen. Het levert ook op dat de connectie tussen Amsterdam en de zee belicht wordt, denkt Mateyo. "Het mooie door al die tallships is, dat je als Amsterdammer weer gaat ervaren dat wij een connectie met zee hebben. Iedereen die de schepen ziet, snapt dat die niet door het Amsterdam-Rijnkanaal of via het Noordhollandsch Kanaal komen. Die moeten door het Noordzeekanaal, door de sluizen van zee komen."