Parkeerplekken op Nieuwmarkt in Amsterdam vervangen door fietsenrekken

Ook het stuk straat waar auto's konden rijden is weggehaald. Dat betekent dat er geen rondjes op de Nieuwmarkt gereden kunnen worden. Er staat een verbodsbord. Alleen voor taxi's wordt op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 22.00 uur en 06.00 uur een uitzondering gemaakt en op zondag tussen 00.00 uur en 06.00 uur. Ook mogen fietsers het plein nog wel oversteken.

Geliefde plek

Op de eigen site schrijft de gemeente dat fietsers en voetgangers nu meer ruimte op de Nieuwmarkt hebben gekregen en dat taxi's op uitgaansavonden een 'pop-up-strook' krijgen. Het is nog de vraag wat het effect van de herinrichting zal zijn. De Nieuwmarkt is een geliefde plek bij taxichauffeurs om stil te staan en te wachten op klanten, maar daar is in ieder geval overdag dus een stuk minder plek voor.

De afgelopen jaren is er door de gemeente op meerdere plekken aan de Nieuwmarkt en aan aangrenzende straten gewerkt. Het leidde tot langdurige hinder voor het verkeer, maar het lijkt er nu op dat er voorlopig niets meer hoeft te gebeuren aan de omgeving.