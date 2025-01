'Mister Egmond' Jaap: de enige loper die iédere editie heeft afgevinkt

Hij twijfelt er niet over of hij zondag mee zou doen als het zulk weer is. "Alles om de vijftigste editie te voltooien. Nou ja, ik ga niet mijn gezondheid op het spel zetten. Het moet wel leuk blijven."

Twijfel over afstand

Dat hij zondag aan de start staat is zeker, maar hij twijfelt nog over de afstand. Jaap dealt nog met de effecten van een coronabesmetting en daar kwam later nog een longontsteking overheen. "Daar heb ik nog steeds last van. Ik ben nu druk in de weer met een fysiotherapeut die ook gespecialiseerd is in ademhaling. Ik heb me ingeschreven voor de 21 kilometer, maar ik overleg met hem of dat wel verstandig is. Anders schrijf ik me over naar de 10 kilometer. Ik wil me niet de dood inlopen."

