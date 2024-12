Noodlanding en 2 maanden onderweg: NH-documentaire Vliegpionieren in première op tv

12.000 kilometer moesten de piloten afleggen in hun Fokker F.VII, een eenmotorig vliegtuig dat gemaakt was van hout en een paar metalen buizen met linnen. Met de eerste intercontinentale vlucht wilden de pioniers aantonen dat Nederlands-Indië veel sneller te bereiken was dan met de boot. Vooral zakelijk gezien was dat interessant.

Enorme prestatie

"Het was ongelooflijk bijzonder dat wij dat als Nederlanders voor elkaar boksten. Op 24 november 2024 kwamen we dan eindelijk, na een lange, uitdagende tocht, aan in Batavia. Heel de wereld was onder de indruk, want wij Nederlanders hadden dit mooi voor elkaar geschopt", vertelt de documentairemaakster.



"Het was ook meteen de start van de groei van onze luchthaven", vertelt ze. "We lieten zien dat Nederland meetelde en het zetten Schiphol op de kaart."