Houden Haarlemmers zich deze jaarwisseling wél aan de vuurwerkregels?

Ook in Bloemendaal en Heemstede afsteekverboden

In Bloemendaal gelden dezelfde regels als in Haarlem. De gemeente adviseert sterretjes en knalerwten alleen te laten gebruiken door kinderen van 12 jaar of ouder.

Ook luidt het dringende advies om geen wensballonnen los te laten. Deze bevatten brandende kaarsjes die brand kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld op rieten daken. Carbidschieten of het vervoeren van carbid is verboden.

In Heemstede gelden dezelfde regels als in Bloemendaal en Haarlem. Tijdens de vorige jaarwisseling hielden de Heemstedenaren zich daar goed aan. In Bloemendaal moest de brandweer echter twee keer uitrukken voor branden.

Tekst loopt door na de foto.