Tristan en zijn mierenparadijs: dít zijn de bijzondere inwoners van Robberse Eiland

Hij heeft zijn kamer keurig opgeruimd voor deze aangelegenheid: de 27-jarige Tristan. Hij heeft autisme en zware dyslexie en vindt het lastig om te lezen en met prikkels om te gaan.

We gingen bij hem langs om te vragen hoe het voor hem is om op Robberse Eiland te wonen en hoe hij met zijn autisme omgaat. Ook vroegen we hem naar zijn bijzondere hobby: mieren verzorgen. Het is allemaal te zien in bovenstaande video.

Tristan is één van de 22 bewoners van het eiland. Ze worden begeleid door zorginstantie Abrona, die ze maatschappelijke ondersteuning biedt en voor activiteiten en werk zorgt. Alle inwoners hebben iets unieks en een bijzonder talent: zo woont ook topsporter Robin Gerritsen, die we eerder interviewde voor NH hier.

Voor deze serie spreken we naast Tristan ook 'rockster' Marije en Johnny met zijn leguaan. Deze afleveringen verschijnen de komende dagen.