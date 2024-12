De Vonk nodigt omstreden pro-Palestijnse activist Khatib uit voor politiek evenement

De Amsterdamse lokale fractie De Vonk trapt het nieuwe jaar af met een event om hun nieuwe partij te lanceren. 'Voor solidariteit, een vrij Palestina en de strijd tegen kapitalisme', staat in de aankondiging.

Raadsleden Jazie Veldhuyzen en Nilab Ahmadi zijn enkele maanden geleden verder gegaan onder een nieuwe naam, nadat ze in 2023 zich hadden afgesplitst van Bij1.

Samidoun

Op het evenement zijn verschillende sprekers uitgenodigd, waaronder dus Mohammed Khatib. Hij is de Europese voorman van Samidoun, een beweging die zegt op te komen voor (de bevrijding van) Palestijnse gevangenen.

Khatib zou in oktober in Nijmegen op de Radboud Universiteit spreken bij een lezing op uitnodiging van Situating Palestine, een initiatief van een groep universiteitsmedewerkers. Ministers Marjolein Faber (Asiel en Migratie) en David van Weel (Justitie) besloten toen dat hij niet welkom is. "Samidoun spreekt steun uit voor verschillende terroristische organisaties, vraagt om de vrijlating van terroristen en noemt het plegen van terroristische aanslagen verzet. Voor het zaaien van haat en verheerlijking is absoluut geen plek in Nederland."

Khatib noemde het inreisverbod zelf islamofoob en racistisch. Ook stelt hij terreur niet te verheerlijken, maar het verzet. De rechter moet zich nog buigen over het inreisverbod. Als dat voor 13 januari gebeurt en de uitspraak in het voordeel van Khatib is, dan komt hij wel fysiek naar de stad.

De Vonk zegt in een reactie op de uitnodiging tegen AT5 dat de uitspraken van Khatib 'niet extremistisch' zijn. "In tegenstelling tot de uitspraken van onze eigen minister", schrijft de fractie in een schriftelijke verklaring. "Mohammed Khatib vecht overigens ook de onrechtmatige censuur jegens hem aan bij de rechtbank, en we verwachten dat hij deze zaak zal winnen."

Kritiek

Verschillende raadsleden in de stad hebben kritiek op de uitnodiging. "Je nodigt iemand uit die geweld tegen onschuldige burgers verheerlijkt, alle Israëliërs als doelwit ziet en Israël wil laten verdwijnen. En dat als partij die zegt voor inclusiviteit en sociale veiligheid te staan. Behalve voor Israëliërs blijkbaar. Wat een grap", schrijft Itay Garmy van Volt op X.

Daan Wijnants van de VVD noemt de uitnodiging 'onbestaanbaar': "Een raadslid onwaardig. Trek de uitnodiging direct in. Of de minister en burgemeester moeten ingrijpen."

Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) schrijft op X te hopen dat het inreisverbod nog steeds van kracht is. "Zodat deze terreursupporter geen podium krijgt om verder haat te zaaien."