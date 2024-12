'Houd afstand van de zeehond', waarschuwt Ecomare

Ook als een pup alleen lijkt te zijn, hoeven mensen zich geen zorgen te maken. Begin december waarschuwde Ecomare al dat op de stranden van het eiland een aantal zeehondenpups aanspoelde. Het geboorteseizoen van de grijze zeehond was toen net begonnen en de organisatie kreeg sindsdien veel meldingen van strandwandelaars die "zo'n witte, wollige pup" op het zand zagen. Deze jonge dieren leven de eerste weken "op het droge", in tegenstelling tot de gewone zeehond, legt Ecomare uit.

Verharing

Na een aantal weken verliezen de pups hun witte vacht, die maakt zwemmen moeilijk. Het verharen is een indicatie dat de zeehond niet meer afhankelijk is van moedermelk en de moeder verlaten heeft, aldus het centrum. Tot de witte haren weg zijn, blijft het jonge dier op het strand. Daarna kan het zwemmen en zelf eten vangen in zee. Wie zich op Texel toch zorgen maakt om een jonge zeehond, kan alsnog Ecomare bellen zodat de organisatie een dierenverzorger langs kan sturen.

Eerder legde dierenverzorger Rowanne Huisman aan NH uit wat je moet doen als je een zeehond tegenkomt op het strand. Die tips vind je hier.