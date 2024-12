Man overvallen en bedreigd in Purmerend

De man, uit Purmerend, liep over het Rietsingelpad toen hij werd aangesproken door twee mannen. Ze vroegen hem op zijn spullen af te geven, maar dit weigerde hij. Hierna lieten de mannen een mes zien. "Toen was er wel even fysiek contact en werd hij beroofd van zijn bezittingen", zegt een woordvoerder van de politie. De man wist hierna weg te komen en zag de overvallers wegfietsen. Hij raakte niet gewond.

Overvallers weggefietst

Hierna wist de man de politie te bellen. "Toen de agenten aankwamen hebben ze wel onderzoek gedaan in de buurt, maar de overvallers waren al lang weggefietst", zegt de woordvoerder. In verband met het onderzoek kan de politie niet zeggen wat de overvallers buit hebben gemaakt.

De politie is op zoek naar de overvallers, allebei van rond de 18 jaar oud. Een van hen had een grijze outfit aan, de ander een zwarte. Ook is de politie op zoek naar getuigen of camerabeelden van de overval.