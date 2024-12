Kerst op de camping tussen de bomen in de rust: "Winterkampeerders gaan er echt voor"

"We hebben varkenshaas gegeten met aardappeltjes, spekjes en boontjes. We hebben een hele goede oven ingebouwd", zegt Willem met een brede lach. En de vakantie is nog maar net begonnen. "We hebben zelf camping Schoneveld, bij Ruurlo. In de zomer hebben we geen tijd dus we gaan nu heerlijk een paar weken op pad."

De bus staat inmiddels in de richting van de uitgang. De eerste stop is straks in Friesland. "Dit is zo heerlijk. Je bent de hele dag buiten. En met de camper kunnen we helemaal ons eigen ding doen. De vrijheid, gaan en staan waar je wilt."

