Inbrekers stelen uit theater in Bussum, politie op zoek naar getuigen

"We kregen een melding binnen dat iemand personen zag rennen met spullen onder hun armen", vertelt een woordvoerder van de politie. Dit was in de buurt van 't Spant!. "Daarna kregen we ook door dat er mensen in het theater waren gezien." Na de inbraak zijn ze weggereden in een blauwe Citroën C5.

Nog niet gevonden

De personen zijn nog niet gevonden. "Het gaat mogelijk om vier mensen, maar dit kunnen er ook drie op vijf zijn", zegt de woordvoerder. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

't Spant! is vanwege de feestdagen niet bereikbaar.