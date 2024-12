Na grijze kerst wacht ons ook een grijze jaarwisseling

De tweede kerstdag begon op sommige plekken met wat motregen, maar dat is intussen gestopt. Dat betekent niet dat het zonnetje doorbreekt. "In De Bilt wordt het hoogstwaarschijnlijk de 18de zonloze van de maand", meldt weerman Jan Visser. Het is wel warm voor de tijd van het jaar met zo'n 9 graden. Het is bijvoorbeeld goed weer voor een historische wandeling door Hilversum.

Morgen wordt het volgens de weerman iets kouder, met zo'n 7 tot 8 graden. In het midden van het land wordt het 3 tot 5 graden. Het is bewolkt, maar blijft wel droog. Net als in het weekend.

Jaarwisseling

Ook maandag en dinsdag is het nog droog en bewolkt en daarmee toch grijs. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het na de jaarwisseling flink regenen, maar dat is nog niet met zekerheid te zeggen.

Het blijft een grijze kerstvakantie, maar gelukkig is het wel droog.