Worthy de Jong beleefde 'gouden' jaar door Olympisch succes: "We hebben impact gemaakt"

Ontspannen loopt Worthy de Jong naar het pleintje waar hij als kind uren oefende op worpen, trucjes en schijnbewegingen. Het Twatwaplein aan de Blauwdasstraat in Zuidoost is de plek waar De Jong terugblikt op zijn jaar. "Hier liggen jaren", vertelt hij. "Dit is waar de basis is gelegd en dit is één van de plekken die een pilaar is geweest in het bouwen van dit."

Impact

Het jaar 2024 was een groot succes. Door de gouden medaille in Parijs, maar ook door wat er vervolgens los is gekomen. De basketbalsport zit in de lift, ziet ook De Jong. Dat er nu Cruyff Courts worden aangelegd waar de focus niet ligt op voetbal, maar op een basket, zegt hem veel. "Dat we impact hebben gemaakt en dat we stappen aan het maken zijn. Dat er groei is in onze sport."

De worp die alles veranderde

En dat komt mede door die worp in de slotseconde van de Olympische finale. Of hij vaak de vraag heeft gekregen wat er toen in hem omging? Hij moet lachen: "Ja, echt vaak. Ik snap het ook wel. Het is op intuïtie en je voelt het moment aan. Je neemt de kans, het risico om voor 2 punten te gaan in plaats van voor 1. En het verandert alles."

Overtreffen

Hoe kijkt De Jong naar 2025? Het afgelopen jaar lijkt hij natuurlijk moeilijk te kunnen overtreffen. "Ik denk niet dat het gaat om overtreffen, ik denk vooral dat het gaat om plezier te blijven houden in wat je doet", geeft hij aan. "Ik denk dat 2025 een nog mooier jaar kan worden, als wat we hebben bereikt in 2024 zich gaat uitbetalen. Dat we meer courts hebben, dat we meer plekken hebben waar kinderen kunnen basketballen."