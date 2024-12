Licht in de duisternis: Ed en Iris houden kerstdiner voor alleenstaanden

Morgen schuift hij aan bij zijn dochters, vanavond geniet hij van het bijzondere kerstdiner. "Dat het door zoveel betrokken mensen wordt geregeld, is heel mooi. Je moet geluk hebben dat mensen als Ed en Iris in je dorp wonen. We zitten hier heel gezellig, dit is een prachtig concept."

Enorm goed gevoel

Ed kijkt de tot restaurant verbouwde kerk eens rond, terwijl het hoofdgerecht wordt opgediend. "Het leuke is dat de mensen ook mooie gesprekken met elkaar hebben, terwijl ze elkaar niet allemaal heel goed kennen. Anders zitten deze mensen ook maar alleen thuis. Daarom hebben we dit georganiseerd."

In principe is het een éénmalig initiatief, maar als het aan de deelnemers ligt, is een nieuwe traditie geboren. Bobeldijk: "Het geeft in ieder geval een enorm goed gevoel. Mensen hebben een mooie avond en ze eten lekker. Daar doe je het voor."