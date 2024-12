Opvallend maar niet ongewoon: strand Zandvoort bezaaid met zeesterren

Hoe bijzonder zo'n tapijt van zeesterren ook lijkt, het is zeker niet de eerste keer dat de Noord-Hollandse stranden worden overspoeld met deze beestjes.

Vorig jaar rond deze tijd was het ook al raak. Toen stuitten strandgangers ook op honderden exemplaren. Afgelopen oktober was de aanblik van aangespoelde zeedieren een stuk luguberder, toen lagen er massa's dode exemplaren, waaronder ook zee-egels en kokkels.

Zee-ecoloog Kees Camphuysen legde uit aan NH dat er verschillende oorzaken kunnen zijn voor dit soort 'invasies'. Een daarvan is bodemvisserij, bijvoorbeeld door garnalenvissers voor de kust. Een andere oorzaak is een sterke aanlandige wind. "Die kan de bodem van de zee flink loswoelen en zo worden de zeesterren meegesleurd en komen ze op het strand terecht", legde de ecoloog uit.

Terug naar zee

Zeesterren leven niet heel ver uit de kust op de zeebodem en hoeven maar een klein stukje te 'zwemmen' om op het strand te komen.

Voor wie zich ongerust maakt om het lot van de beestjes: wanneer het water hoger staat kan het zo maar gebeuren dat ze terug kruipen naar de zee.

Zo'n zeesterrenspektakel is niet ongewoon op de Noord-Hollandse stranden. Hier maakte we eerder al een video over, die zie je hieronder terug.