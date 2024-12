Piet Heintunnel voor de tweede keer dicht in twee dagen tijd

De storing zorgt voor ongeveer tien tot vijftien minuten extra reistijd. Deze keer is de tunnel dicht omdat de tunnelbediening niet mogelijk is. Hoe laat de tunnel weer opengaat, is niet bekend. Gisteren was tunnel ook urenlang dicht, vanwege een brand in het dienstgebouw.

Uit onderzoek van AT5 bleek deze week dat er de afgelopen drie jaar 73 keer een tunnel werd afgesloten vanwege storingen. Gemiddeld duurde het vijf uur totdat er weer verkeer door de tunnel heen kon.