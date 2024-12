Oekraïners vieren derde kerst in Nederland: "Iedereen vraagt zich af: wanneer stopt het?"

In de opvang Et Buut gaat het goed, zegt ze. "Iedereen heeft zijn eigen karakter. Nu ik die ken kan ik me daarop aanpassen. Maar iedereen op deze locatie is aardig."

Het is geen zorgeloze kerst. Bijna iedereen zit nog met z'n hoofd in Oekraïne en hun familie daar. "Iedereen vraagt zich af: wanneer stopt het", zegt Iryna bezorgd. "Het is moeilijk daar. Er is vaak geen elektriciteit en producten zijn er erg duur."

